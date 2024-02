Neun Rodewischer schaffen Qualifikation

Bei der Sachsenmeisterschaft in Adorf schafften es gleich mehrere Rodewischer Judoka aufs Podest.Medaillen gab es aber auch in Meuselwitz.

13 Judoka des JV Ippon Rodewisch wollten sich am Samstag in Adorf bei der Sachsenmeisterschaft der Altersklassen U 18 und U 21 das Startticket für die Mitteldeutsche Meisterschaft am 17. Februar in Rudolstadt verdienen. Dabei konnten sich Xenia Dolle, Luka Agumava und Clara Hübner (alle AK 18) die Bronzemedaille in ihren...