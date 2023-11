"Nicht viele Mannschaften werden hier gewinnen"

Fußball-Landesklasse: Der SC Syrau belohnt sich beim 2:4 gegen Tanne Thalheim nicht für eine gute Leistung

Eigentlich lief es ziemlich gut für die Landesklasse-Fußballer des SC Syrau. Zweimal glichen die Aufsteiger gegen den ungeschlagenen Tabellenzweiten aus. Selbst nach dem 2:3 kurz vor Schluss hatte der SCS die passende Antwort, scheiterte jedoch am Ende an sich selbst. So entführten die weiterhin ungeschlagenen Thalheimer mit 4:2...