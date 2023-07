Noch zwei Testspiele bis zum Saisonstart

Für die Oberliga-Fußballer des VfB Auerbach steht am Mittwochabend, dem 19. Juli, die nächste Freundschaftspartie gegen den Landesligisten SG Handwerk Rabenstein an. Gespielt wird ab 18.30 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide. Bevor die Mannschaft von Coach Sven Köhler am 30. Juli gegen den FC Grimma startet, wartet noch das...