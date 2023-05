Nur 8,5 Punkte Unterschied entscheiden das Männerfinale

Die Stadtmeister im Kegeln sind am vergangenen Wochenende in Oelsnitz ermittelt worden. 42 nichtaktive und zwölf aktive Sportler traten zum traditionellen Kräftemessen an.

War es die oder eine der letzten Auflagen dieses Traditionswettbewerbes? Zum 68. Mal sind am vergangenen Wochenende auf der Doppelkegelbahn an der Alten Reichenbacher Straße die Oelsnitzer Stadtmeisterschaften im Kegeln ausgetragen worden. War es die oder eine der letzten Auflagen dieses Traditionswettbewerbes? Zum 68. Mal sind am vergangenen Wochenende auf der Doppelkegelbahn an der Alten Reichenbacher Straße die Oelsnitzer Stadtmeisterschaften im Kegeln ausgetragen worden.