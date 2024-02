Nur B-Jugend kann Rodewisch schlagen

In der Plauener Kurt-Helbig-Halle hat der 1. FC Rodewisch am Sonntagnachmittag die Hallenfußball-Kreismeisterschaft der Frauen gewonnen. Im Finale besiegten die Titelträgerinnen den bis dahin unbesiegten SV Fronberg Schreiersgrün mit 1:0. Zuvor hatte sich der 1. FC Rodewisch souverän in der Gruppe B mit sechs Punkten als...