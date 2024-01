Oberländer starten mit Erfolg ins Jahr

Der Start in die Punktspiele des Jahres 2024 ist für die drei obervogtländischen Handballmannschaften am Samstag unterschiedlich verlaufen. Während die Oelsnitzer Teams verloren, gewann die Spielgemeinschaft aus Klingenthal und Markneukirchen. In der Handball-Bezirksliga mussten die Männer des TSV Oelsnitz beim Spitzenreiter USG...