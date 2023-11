Oberländer verlieren ihr drittes Spiel

Die SG Oberland hat am Samstag in der Handball-Kreisliga ihr Heimspiel gegen den SV Beierfeld mit 20:24 verloren. Es war die dritte Niederlage in fünften Spiel für die Oberländer, die damit auf Tabellenplatz 6 abrutschen. Beste Werfer auf Seiten der Einheimischen waren Marlon Rockstroh (6 Tore), Livio Reißmann (5) sowie...