Oberländer verlieren Vogtlandderby

In der Handball-Kreisliga hat die SG Oberland am Samstag in Auerbach ihr Vogtlandderby gegen den HV Fortschritt Mylau-Reichenbach mit 23:26 verloren. Mit Saisonsieg Nummer 7 sind die Reichenbacher Tabellenvierter, die Obervogtländer belegen nun Rang 8. Beste Werfer beim Sieger waren Ingo Meusel (9 Tore) sowie André Günther,...