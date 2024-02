Oberlosa baut auf seine Heimstärke

Der SV 04 marschiert in der Handball-Oberliga weiter vornweg. Nun will die HG Köthen den Vogtländern ein Bein stellen, die mit ihren Fans im Rücken zeitweise unüberwindbar scheinen.

Mit der nächsten kniffligen Aufgabe startet der SV 04 Oberlosa in den 18. Spieltag der Mitteldeutschen Handball-Oberliga. Der Tabellenführer empfängt am Samstag, 19 Uhr, die HG 85 Köthen in der Kurt-Helbig-Sporthalle.