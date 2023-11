Oberlosa erwartet Vizemeister

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa erwarten am Samstag, 15 Uhr, in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle den Vorjahres-Vizemeister SV Lok Engelsdorf, der derzeit auf dem 4. Platz rangiert. Mit zuletzt drei Siegen in Folge war die Ausbeute der Leipzigerinnen sehr erfolgreich. Auch der SV 04 Oberlosa konnte in den...