Oberlosa macht sich das Leben schwer

Den fünften Sieg im fünften Spiel feierte der SV 04 am Wochenende in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga. Dabei brachte sich das Team zwischendurch selbst in die Bredouille.

Der SV 04 Oberlosa bleibt weiterhin verlustpunktfreier Spitzenreiter der Handball-Oberliga. Die Plauener gewannen am Sonntag beim Mitfavoriten HSV Bad Blankenburg mit 34:29 und feierten damit den fünften Sieg im fünften Spiel. Nun rüsten sich die Plauener für das Topspiel am kommenden Samstag in eigener Halle gegen den...