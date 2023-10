Oberlosa weiterhin nicht zu schlagen

Die Oberliga-Handballer des SV 04 Oberlosa haben ihr Spiel beim HSV Bad Blankenburg am Sonntag mit 34:29 gewonnen und bleiben damit Erster. Bis zur 25. Spielminute ließen sich die Hausherren nicht von Oberlosas Angriffsstärke beeindrucken und hielten gut gegen. Der SV04 ging zwar von Anfang an immer wieder. in Führung, konnte...