Oberlosaerinnen düpieren den Vizemeister

Volleyball-Regionalliga: SV 04 bezwingt Lok Engelsdorf mit 3:0 - Hauptangreiferin fällt vorerst aus

In der Volleyball-Regionalliga hat es am Samstagnachmittag in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle das erwartet spannende Duell zwischen den Frauen des SV 04 Oberlosa und Vizemeister Lok Engelsdorf gegeben. Nach 77 Spielminuten gab es strahlende Oberlosaerinnen, die einen am Ende doch klaren 3:0-Sieg (28:26; 25:14; 25:20) einfuhren....