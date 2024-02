Oberlosaerinnen zeigen Reaktion

In der Volleyball-Regionalliga hat der SV 04 am Samstag in der Plauener Helbig-Halle mit 3:1 gegen den SC Freital gewonnen. Vor allem die mentale Stärke half den Gastgeberinnen nach dem schnellen Rückstand.

Nach dem verlorenen Punktspiel beim VfB 91 Suhl II vor einer Woche, zeigten die Oberlosaer Regionalliga-Volleyballerinnen um Kapitänin Ulrike Buchheim in der heimischen Kurt-Helbig-Halle in Plauen gegen den SC Freital beim kämpferischen und hochverdienten 3:1-Sieg die erhoffte Leistungssteigerung.