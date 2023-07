Oelsnitz startet mit zwei Heimpartien

Der Deutsche Volleyball-Verband hat die Spielpläne für die kommende Saison in seinen höheren Ligen veröffentlicht. Die in der 3. Liga spielenden Männer des VSV Oelsnitz starten demnach mit zwei Heimspielen. Am 30. September gastiert zunächst der TSV Friedberg in der Sporthalle Oelsnitz, am 3. Oktober der VC Olympia München....