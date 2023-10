Oelsnitzer glänzen zum Saisonauftakt

Mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen den TSV Friedberg sind die Drittligavolleyballer des VSV am Samstag in die Spielzeit gestartet. Am Dienstag wartet bereits die nächste Herausforderung.

Der Drittliga-Vierte des Vorjahres sah am späten Samstagabend in der Sporthalle Oelsnitz kein Land: Die Volleyballer des VSV zeigten sich beim Saisonauftakt vor 380 begeisterten Zuschauern auf den Punkt fit und hoch konzentriert und schickten den TSV Friedberg mit einem deutlichen 3:0 (25:14; 25:18; 25:22) wieder zurück nach...