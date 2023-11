Oelsnitzer Heimflaute setzt sich fort

Die Bezirksliga-Handballer des TSV zogen im vogtländischen Duell gegen die zweite Mannschaft des HC Einheit Plauen den Kürzeren. Die Fehlerquote der Gastgeber war einfach zu hoch.

In der Handball-Bezirksliga muss der TSV Oelsnitz weiter auf den ersten Saisonsieg in eigener Halle warten. In vier Heimspielen haben die Oelsnitzer nur einen Zähler eingefahren. Am Sonntag gab es die 28:33 (12:18)-Niederlage gegen den HC Einheit Plauen II.