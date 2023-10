Oelsnitzer laufen beim Schlusslicht auf

In der Handball-Bezirksliga sind die Männer des TSV Oelsnitz nach der schlechten Leistung bei der Niederlage in Mittweida auf Wiedergutmachung aus. Die Chance dazu hat der Drittletzte am Sonntag, 16 Uhr, beim noch punktlosen Tabellenletzten Union Chemnitz II. In der Kreisliga der Männer empfängt die zweite TSV-Vertretung am...