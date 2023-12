Oelsnitzer schielen Richtung erste Liga

Die Oelsnitzer Gildeschützen haben ihr Duell mit Schlusslicht Zehlendorf mit 4:1 gewonnen. Damit festigen sie den 3. Platz.

Zum vorletzten Wettkampftag in der 2. Bundesliga Ost traf die erste Luftpistolen-Mannschaft der 1. Bürgerlichen Schützengilde zu Oelsnitz in der Gothaer Schützenhalle auf den Aufsteiger aus Zehlendorf. Eine Pflichtaufgabe für die Vogtländer, da der Gegner aktuell die rote Laterne der 2. Bundesliga hält. Bereits in den Jahren...