Oelsnitzer Sportschützen klettern auf Podestplatz

Mit zwei Siegen in Berlin hat sich das Luftpistolen-Quintett der Schützengilde auf den 3. Platz der Zweitliga-Tabelle verbessert.Einer nahm sogar das beste Einzelergebnis aller teilnehmenden Teams mit nach Hause.

Die Sportschützen der 1. Bürgerlichen Schützengilde zu Oelsnitz haben am zweiten Wettkampftag der 2. Luftpistolen-Bundesliga am vergangenen Wochenende in Berlin zwei Siege erkämpft und sich damit in der Tabelle vom 4. auf den 3. Platz verbessert. Gegen die Mannschaften des Schützenvereins Schönholzer Heide und der...