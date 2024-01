Oelsnitzer vor schwerem Auswärtsspiel

3. Volleyball-Liga: Oelsnitz gastiert in Marktredwitz

Für die Drittliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz beginnen am Samstag die Punktspiele des Jahres 2024. Bei der VGF Marktredwitz steht für sie die dritte Auswärtsbegegnung hintereinander auf dem Spielplan. Nach zwei Niederlagen (2:3 in Schwaig, 0:3 in Friedberg) wollen die Oelsnitzer ab 20 Uhr das Jahr am liebsten mit einem Erfolg...