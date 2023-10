Oelsnitzer zeigen zwei Gesichter

Die Drittligavolleyballer des VSV haben am Feiertag den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Beim 3:1-Heimerfolg gegen den VC Olympia München taten sich die Vogtländer allerdings weitaus schwerer als erwartet.

Erst lief es wie geschmiert, dann wurde plötzlich gezittert: Vor 300 Zuschauern am Feiertag in der Sporthalle Oelsnitz haben die Oelsnitzer Drittligavolleyballer zwei Gesichter gezeigt. Immerhin bescherte der am Ende weitaus mühsamer als zuvor gedacht erkämpfte 3:1-Erfolg gegen den VC Olympia München (25:8, 25:20, 23:25, 25:19)...