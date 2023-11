Oelsnitzerin siegt für Ippon Rodewisch

Erstmals waren die Judoka des ASV am Samstag Ausrichter für Mannschaftsmeisterschaften auf Landesebene. Eine Oelsnitzerin wurde als Gaststarterin überraschend Landesmeisterin.

Die Judo-Landesmannschaftsmeisterschaften der Altersklasse U 13 sind am Samstag in der Sporthalle Oelsnitz ausgetragen und vom ASV Oelsnitz organisiert worden. Insgesamt gingen 74 Jungen und 26 Mädchen auf die Tatami. Zudem gab es am Sonntag den Landesausscheid zum Jugendpokal.