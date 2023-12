Offensive Deckung ist der Schlüssel

Die Handballer des TSV Oelsnitz haben das Vogtlandderby der Bezirksliga in Lengenfeld mit 30:27gewonnen. Damit zogen sie am Gegner vorbei.

Mit einer ganz starken Leistung haben die Oelsnitzer Bezirksliga-Handballer am Sonntag das Vogtlandderby in Lengenfeld mit 30:27 für sich entschieden. Damit schaffte sich der TSV gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller etwas Luft und schob sich an diesem vorbei auf Rang 8.