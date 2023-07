Oldtimerrallye erlebt 13. Auflage

Der Motorsportclub (MSC) Globus Pausa richtet am 27. August die 13. Oldtimerrallye "Rund um die Erdachse" aus. Gefahren wird allerdings auf dem Gelände des Oldtimer Clubs Zeulenroda in Zeulenroda, Am Puschkinplatz 5. Die Rallye ist Bestandteil der Sachsenmeisterschaft im Kraftfahrzeug-Veteranensport. Es handelt sich um eine...