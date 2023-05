Pausa-Mühltroff: Nur ein Sieg hilft

In der Fußball-Landesklasse, Staffel West, empfängt der VfB Pausa-Mühltroff (15. Platz) am Samstag, 15 Uhr, den SV Eiche Reichenbrand (5.). Während es für Pausa-Mühltroff in der Vorwoche bei Aufsteiger Mülsen nichts zu holen gab (0.4), verlor Reichenbrand zu Hause gegen Oelsnitz (1:2). Das Hinspiel gegen Pausa-Mühltroff gewannen die...