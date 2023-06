Pausa-Mühltroff verliert erneut klar

In der Fußball-Landesklasse hat der schon als Absteiger feststehende VfB Pausa-Mühltroff am Sonntag seine zehnte Niederlage in Folge kassiert. Beim SV Auerhammer unterlagen die Vogtländer mit 0:4 (0:2). Für die Gastgeber trafen Albani (19.), Polusik (34.), Khemiri (49.) und Wirth (86.). Kommenden Sonntag empfängt der VfB zum letzten...