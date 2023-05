Pausa-Mühltroffer im freien Fall

Deutlich mit 0:4 hat der VfB Pausa-Mühltroff am Sonntagnachmittag in der Fußball-Landesklasse beim Aufsteiger SV Blau-Gelb Mülsen verloren. Demzufolge zeigt der Weg der Vogtländer nun noch extremer in Richtung Abstieg in die Vogtlandliga. Jetzt sind es gar sieben Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.