Pausa/Plauen II zuerst in Taucha

Für die Landesliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen II beginnt die neue Saison am 16. September mit einem Auswärtskampf beim AC Taucha. Zwei Wochen später, am 30. September, kommt die Mannschaft des RVE Lugau ins Vogtland. Die Serie geht am 18. November mit einem weiteren Heimkampf zu Ende, wenn das Team der Wettkampfgemeinschaft...