Plauener Mädchen stark in der Halle

Der LATV Plauen ist mit sieben jungen Leichtathleten bei den Regional-Hallenmeisterschaften im Mehrkampf der Altersklassen U 12 und U 14 in Chemnitz an den Start gegangen. Die U-14-Mädchen des Vereins belegten mit Svea Volkmar, Nele Mergner und Lilly Steinmüller in der Mannschaftswertung unter 14 teilnehmenden Teams einen sehr...