Plauener sammelt Gold und Rekorde

SVV-Schwimmer Gregor Schmidt hat bei der Sachsenmeisterschaft auf der Kurzbahn richtig abgeräumt. Auch seine Teamkollegen waren schnell unterwegs.

Mehr als glücklich hat Gregor Schmidt, Schwimmer vom SVV Plauen, die Heimfahrt von den Offenen Sächsischen Kurzbahnmeisterschaften in Riesa angetreten. Mit ihm Gepäck hatte er gleich fünf Goldmedaillen. Bei sechs Starts an zwei Wettkampftagen qualifizierte sich der Sprinter jeweils ohne Probleme für das A-Finale am Nachmittag....