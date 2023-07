Pocketbiker zweimal auf dem Podest

Kai Hummel aus Rebesgrün ist beim dritten Lauf zum ADAC Mini- und Pocketbike Cup in der Rennsportarena Mülsen zweimal in die Punkteränge gefahren. In der Klasse MiniGP belegte Hummel mit seiner italienischen Ohvale-Rennmaschine die Plätze 9 und 13. In der Pocketbike-Klasse für ebenfalls in Italien gebaute Polini-Renner gewann...