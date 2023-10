Pöhl Trail begeistert die Teilnehmer

Mit über 300 Startern zeigten sich die Organisatoren beim Lauf durch die Natur zufrieden. Die 2. Auflage lief so gut, dass jetzt schon fürs kommende Jahr geplant wird.

Durchweg positiv - so das Fazit von Teilnehmern und dem Organisationsteam nach der 2. Auflage des Pöhl Trails am Samstag. "Ich bin dankbar. Das war wieder ein ganz tolles Ereignis", freute sich Uwe Schneider vom Orga-Team. Nicht nur, dass über 300 Menschen den Weg an die Startlinie gefunden hatten: "Davon waren 83 Kinder. Das hat...