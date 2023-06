Pokalverteidiger erneut erfolgreich

Die Schachfreunde Greiz haben auch in diesem Jahr das Schnellschachturnier des SV Rot-Weiß Treuen für sich entschieden und den Pokal der Bürgermeisterin gewonnen. Das Turnier wurde am vergangenen Wochenende im Rahmen des Sportfestes des Vereins in Gedenken an die beiden im Schachsport bekannten Treuener Brüder Anton und Hans Csulits...