Post-Frauen mit nächster Niederlage

In der Tischtennis-Landesliga haben die Frauen des Post SV Plauen die nächste deftige Niederlage hinnehmen müssen. Eine Woche nach dem 1:8 in Hohenstein-Ernstthal verloren die Plauenerinnen am Samstag ihr Heimspiel gegen die Leutzscher Füchse IV mit 3:8. Neben der aktuell fehlenden Nummer eins, Alena Hryzakova, musste Post...