Premiere, Pleiten und Paraden: So lief das Hallenmasters für den VFC Plauen und den VfB Auerbach

Die beiden Fußball-Oberligisten aus dem Vogtland haben in der Stadthalle in Zwickau jeweils für eine Überraschung gesorgt, aber auch eine derbe Klatsche kassiert. Eine Besonderheit gab es am Rande.

Die Fußballer des VFC Plauen und des VfB Auerbach sind sich beim 19. ZEV Hallenmasters am Samstag in der mit 3500 Zuschauern ausverkauften Stadthalle Zwickau zwar sportlich aus dem Weg gegangen. Abseits der 40-mal 20 Meter großen Kunstrasen-Spielfläche waren Begegnungen zwischen Spielern, Trainern und Verantwortlichen der beiden...