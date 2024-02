Reichenbach empfängt FSV Schleiz

Fußball: Einziger Heimtestim Winter hat es in sich

Nur einmal testet in dieser Winterpause Fußball-Landesligist Reichenbacher FC zu Hause. Am Samstag, 13 Uhr, gastiert ein alter Bekannter auf dem Kunstrasen am Wasserturm. Die Rede ist vom thüringischen Verbandsligisten FSV Schleiz. Der entpuppt sich für Kästners Männer als ein ausgesprochener "Angstgegner", auch wenn diese...