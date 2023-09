Reichenbach geht in Riesa erneut leer aus

Fußball-Sachsenpokal: RFC verliert bei der BSG Stahl mit 2:6

Der Reichenbacher FC hat in der zweiten Runde des Fußball-Sachsenpokals in Riesa seine erste Pflichtspielniederlage quittieren müssen. Die fiel am Samstag beim Tabellenführer der Landesklasse Mitte (3 Siege, 14:0 Tore) mit 2:6 deftig aus. Damit gingen die Reichenbacher nach zuvor drei Niederlagen in gemeinsamen Landesligajahren...