Reichenbacher FC: "Es wird uns keiner verlassen"

Der Meister beim Zweiten: Das Beste kommt diesmal sprichwörtlich wirklich zum Schluss. Der Showdown in der Landesklasse verspricht am Sonntag im Oelsnitzer Elstertalstadion zwei hungrige Kontrahenten. Auf der einen Seite möchte der gastgebende SV Merkur seine Vizeposition verteidigen, auf der anderen Seite will sich der Reichenbacher FC in...