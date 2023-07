Reichenbacher FC gastiert in Plauen

Der Reichenbacher FC setzt nach seinem Wiederaufstieg in die Fußball-Sachsenliga seine Vorbereitung auf die neue Saison mit einem weiteren Testspiel fort. Am Donnerstag, 18.30 Uhr, tritt die Elf von Trainer Carlo Kästner beim Vogtlandligisten FC Fortuna Plauen an. Gespielt wird auf dem Sportplatz Chrieschwitzer Hang in Plauen....