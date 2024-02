Reichenbacher FC: Schewski stürzt den Spitzenreiter

Der Reichenbacher FC erkämpft sich in der Nachspielzeit einen 2:1-Sieg in Glauchau. Der VfB Empor gibt damit erst einmal die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga ab.

Der Reichenbacher FC wurde seiner Rolle als Favoritenschreck einmal mehr als gerecht. Zum Rückrundenauftakt bezwang er die bis dato zu Hause noch ungeschlagenen Glauchauer mit 2:1 und stürzte diese vom Tabellen-Thron der Fußball-Landesliga. Damit bleibt der RFC weiter gegen die Top 5 der Liga ungeschlagen.