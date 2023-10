Reichenbacherin gewinnt DTB-Turnier

Beim Turnier des Deutschen Tennisbundes (DTB) in Crimmitschau hat sich am Wochenende Jasmin Fleischer vom VTC Reichenbach, an Position 4 gesetzt, ohne Satzverlust den Turniersieg erkämpft. Zunächst machte sie mit zwei klaren Siegen (6:0, 6:0 und 6:0, 6:1) den Halbfinaleinzug perfekt. Dort wartete die topgesetzte Aleksandrina...