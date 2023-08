Reichenbacherin macht ihr Ding zur Europameisterschaft für sich

Nachdem Geherin Kylie Garreis vom LAV Reichenbach in diesem Jahr bereits bei der Team-EM der U 20 für Deutschland gestartet ist, trat sie nun in Jerusalem einzeln an. Und genau so hatten sich die zehn Kilometer auch angefühlt.

