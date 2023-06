RFC: Beim Staffelsieger war die Luft raus

Die Erfolgsserie von Merkur Oelsnitz hat auch am Schlusstag der Saison in der Fußball-Landesklasse gehalten. Mit einem 4:1 über den bereits seit Wochen feststehenden Meister Reichenbacher FC blieb das Team von Kenny Häußler zum zwölften Mal in Folge unbesiegt. Mehr noch: Es schloss damit den Kreis, denn ihre letzte Niederlage...