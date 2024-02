RFC dreht an letzten Stellschrauben

Die Landesliga-Fußballer vom Wasserturm sindbereit für ihr erstes Punktspiel im neuen Jahr. Hilfreich war dabei auch der letzte Test bei der BSGWismut Gera.

Den letzten Test vor dem ersten Punktspiel nach der Winterpause gegen den VfB Empor Glauchau hat Fußball-Landesligist Reichenbacher FC in Gera mit 2:4 verloren. Wie Reichenbachs Auftaktgegner in einer Woche führt die BSG Wismut die Tabelle der höchsten Spielklasse ihres Verbandes an. Gegen diese, auf dem Papier stehende...