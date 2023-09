RFC muss die erste Niederlage einstecken

Gegen den gastierenden VfL Pirna-Copitz hat Fußball-Landesligist Reichenbacher FC seine Großchancen nicht genutzt. Das Spiel endete 0:1.

Jetzt hat es auch den Reichenbacher FC erwischt: Am fünften Spieltag in der Fußball-Landesliga kassierte er seine erste Saisonniederlage. Dagegen feierten die Gäste ihren ersten vollen Erfolg und erwiesen sich gleichzeitig erneut als Spielverderber. Schon beim ersten Landesliga-Intermezzo der Reichenbacher (2015-18) gingen sie in...