RFC schlägt SG Rotschau im Finale

Der Reichenbacher FC, Aufsteiger in die Fußball-Sachsenliga, hat am Samstag das Blitzturnier der SG Limbach für sich entschieden. In einem beiderseitig offensiv geführten Finale setzte er sich vor 160 Zuschauern gegen Vogtlandligist SG Rotschau nach 0:1-Rückstand (Torschütze Degenkolb) noch mit 2:1 durch. Per Foulelfmeter glich...