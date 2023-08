RFC souverän eine Runde weiter

Der Reichenbacher FC ist mit einem 5:0-Auswärtserfolg beim SV Tapfer Leipzig in die zweite Runde um den Fußball-Sachsenpokal eingezogen. Die Tore fielen dabei alle in der zweiten Halbzeit. Pascal Kästner eröffnete den Torreigen in der 46. Minute. Lennart Dietrich, Ramon Seidel und zwei Mal Maurice Lange schraubten das Ergebnis...