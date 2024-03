RFC steht bereits vor nächster Hürde

Die Reichenbacher Fußballer haben seit Saisonbeginn schon viel in der Landesliga dazugelernt. Beim Vorjahresmeister aus Markrankstädt können siedieses Wissen gebrauchen.

Vier Punkte aus zwei Spielen: Der Reichenbacher FC konnte zum Rückrundenstart in der Fußball-Landesliga gleich an den Herbstabschluss (dieselbe Ausbeute) anknüpfen. Ein Aufwärtstrend ist unübersehbar, wenngleich das Glück dabei aufgrund der späten Tore in Glauchau und gegen Neugersdorf äußerst strapaziert wurde.