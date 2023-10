RFC wartet lange auf Entscheidung

Fußball-Landesligist Reichenbach hat sich bei Rapid Chemnitz den zweiten Dreier verdient. Mit 2:0 blieb er aber noch weit unter seinen Möglichkeiten.

Kann der Reichenbacher FC in dieser Saison nur auswärts gewinnen? Bei Schlusslicht BSC Rapid Chemnitz fuhr er in der Fremde seinen zweiten Dreier in der Fußball-Landesliga ein, während zu Hause ein voller Erfolg bisher Fehlanzeige blieb. Mit dem 2:0 machte er einen Sprung auf Rang 6.